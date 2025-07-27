شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يبحث تعزيز التعاون مع مسئولى شركة رولز رويس الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

قام الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بزيارة رسمية إلى مقر شركة رولز رويس العالمية بمدينة دربي بالمملكة المتحدة، يرافقه المهندس إبراهيم فتحى رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأحمد مرعي رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وشملت الزيارة جولة تفقدية داخل المصنع الرئيسي لشركة رولز رويس، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير المتخصصة في تكنولوجيا المحركات، حيث تم الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في صناعة محركات الطائرات.

وكان فى استقبالهم وفد من شركة رولز رويس ضم إوين ماكدونالد نائب رئيس شركة رولز رويس لخدمة العملاء، والمهندس عمر علي أديب نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس جورج أبو نصر المدير التنفيذي لخدمة العملاء في أفريقيا، و أندرو رولينج - كبير مهندسي - محرك XWB.

كما عقد الطيار أحمد عادل اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤلين في شركة رولز رويس تناولت سبل تعزيزالتعاون فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات صيانة وإصلاح وتحديث محركات الطائرات، والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات المستخدمة في مجال صناعة وصيانة محركات الطائرات، خاصةً تلك التي تعمل بها طائرات أسطول مصر للطيران، وكذلك استكشاف مجالات جديدة للتعاون المستقبلي في ضوء خطة تحديث الأسطول.

خلال الزيارة، تم استعراض أخر التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمحركات "رولز رويس" من طراز Trent 700، المشغلة لعدد (11) طائرة من طراز Airbus A330 ، وكذلك محركات Trent 1000، المشغلة لعدد (8) طائرات من طراز Boeing 787-9 Dreamliner.

كما شملت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بتزويد 16 طائرة من طراز Airbus A350 بمحركات XWB وهى من أحدث محركات "رولز رويس" من طراز Trent XWB، والتي تتميز بكفاءتها العالية وانخفاض استهلاكها للوقود، حيث من المخطط انضمام أول طائرة من هذا الطراز (Airbus 350) خلال شهر ديسمبر 2025.

وقدم فريق "رولز رويس" عرضًا تقديميًا شاملاً استعرض خلاله أحدث الابتكارات التقنية التي تبنتها الشركة، مع التركيز على مجالات الصيانة والتحول الرقمي لأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى سبل تحسين كفاءة الأداء التشغيلي وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سلط العرض الضوء على الحلول الذكية التي تسهم في تعزيز الاستدامة ودعم مستقبل أكثر بيئيًا في قطاع الطيران.

وعلى صعيد متصل، أثنى الطيار أحمد عادل على هذه الزيارة المثمرة للاطلاع عن قرب على أحدث ما توصلت إليه شركة رولز رويس من تقنيات متقدمة في كفاءة المحركات، وخطط التحول الرقمي وسبل تحسين الأداء البيئي،

وأضاف أننا نعتز بعلاقتنا الممتدة مع رواد صناعة المحركات عالميًا، وعلى رأسهم شركة رولز رويس والتى بدأت منذ عام 2004 واستمرت لأكثر من عشرين عامًا من التعاون المثمر في تشغيل وصيانة محركات أسطول الناقل الوطنى مصر للطيران من طرازات A330 وB787، ونحن نخطو بثبات نحو تحديث أسطول الشركة وزيادة قدرته التشغيلية، فإننا نعتبر شركة رولز رويس شريكاً استراتيجيًا رئيسيًا في هذه الخطة، ونُرحب بتوسيع هذه الشراكة فى ضوء الاستراتيجية التي تنفذها مصر للطيران لتشمل محركات XWB المخصصة لطائرات A350 الجديدة والتى يصل عددها إلي 16 طائرة من هذا الطراز، وأضاف عادل أن مستقبل صناعة النقل الجوي يعتمد بشكل متزايد على التحديث المستمر ومواكبة التكنولوجيا فى هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يعكس التزام مصر للطيران بتبني أحدث التكنولوجيا لضمان أعلى مستويات الأداء والسلامة والاستدامة.