الارشيف / أخبار مصر

وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب وانقطاع الطمث

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب وانقطاع الطمث 1/2
  • وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب وانقطاع الطمث 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب وانقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 27 يوليو 2025 10:51 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك أعراضا لمرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث تشمل الآتى :-

- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

- نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد

- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير

- هشاشة العظام

- جفاف في المهبل

- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وتابعت : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية


أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب وانقطاع الطمث

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements