شكرا لقرائتكم خبر عن يقبل خريجى كل التخصصات.. تفاصيل الدراسة بالبرنامج المكثف فى التمريض بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من خريج كلية غير التمريض وتحلم بتغيير مسارك المهني إلى مهنة إنسانية مطلوبة، تفتح لك أبواب سوق العمل محليًا ودوليًا، فإن البرنامج المكثف بكلية التمريض جامعة حلوان هو فرصتك الحقيقية. برنامج أكاديمي مبتكر مصمم خصيصًا لمنح خريجي البكالوريوس أو الليسانس في تخصصات غير تمريضية شهادة أكاديمية جديدة معتمدة تؤهلهم للعمل في مجال التمريض خلال فترة دراسية قصيرة ومكثفة.

وأوضحت جامعة حلوان، أن البرنامج يعد نموذجًا متطورًا لتعليم التمريض وفق نظام الساعات المعتمدة، ويستغرق عامين فقط بواقع ستة فصول دراسية متصلة دون فواصل، تليها فترة تدريب عملي (امتياز) لمدة 12 شهرًا، ليكتسب الدارس خلالها خبرات تطبيقية حقيقية تؤهله مباشرة للانخراط في سوق العمل. وقد تم تصميم البرنامج وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية ليمزج بين العلوم المختلفة وعلوم التمريض، مما يساهم في إعداد ممرضين وممرضات بخلفيات معرفية متعددة، قادرين على تقديم رعاية صحية شاملة ترتقي بمستوى الخدمة وتدعم التنمية المجتمعية.

وقالت الجامعة، لا يقتصر دور البرنامج على سد العجز في أعداد التمريض المؤهلة فحسب، بل يسهم أيضًا في تقديم حلول عملية لقضية البطالة من خلال تمكين الخريجين من التخصصات الأخرى من اكتساب مهارات مهنية جديدة ومطلوبة، والانتقال إلى مسار وظيفي يحظى بتقدير كبير في المجتمع، ويفتح آفاق التوظيف داخل مصر وخارجها.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب حاصلًا على بكالوريوس أو ليسانس بتقدير عام مقبول (D)، ومسبوقًا بشهادة الثانوية العامة علمي علوم أو رياضة أو ما يعادلها، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى، إلى جانب اجتياز الفحوصات الطبية المقررة طبقًا لمعايير لجنة قطاع التمريض والمجلس الأعلى للجامعات، مع استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية.

تُتيح الكلية للطلاب المحولين من برامج مماثلة فرصة الالتحاق بالبرنامج، كما تقبل الطلاب الوافدين وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

برنامج البكالوريوس المكثف في التمريض بجامعة حلوان ليس مجرد شهادة أكاديمية، بل هو بوابة لعبور حقيقي نحو مستقبل مهني واعد ومؤثر، لمن يسعون لصناعة فارق حقيقي في حياة الآخرين.