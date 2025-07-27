شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد الجمعية الصينية للتعليم العالى لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من الجمعية الصينية للتعليم العالي، برئاسة تشونهوا يان نائب رئيس الجمعية وعضو الأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد، في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية.

حضر اللقاء الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والسيد لوتشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصين بالقاهرة، والدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتورة هايدي بيومي المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

وخلال اللقاء، رحب رئيس جامعة القاهرة بالوفد الصيني، مؤكدًا الحرص على توسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبريات الجامعات الصينية في مختلف التخصصات، ولافتًا إلى أن جامعة القاهرة تسعى إلى تطوير الشراكات بما يسهم في تبادل الخبرات، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتقديم برامج تعليمية متقدمة تستجيب لمتطلبات العصر.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين، في تأكيد على عمق الروابط الأكاديمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.