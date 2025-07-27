شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول لجنة تستقبل المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 أيام وتبدأ أولى أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، يومى الأول والثاني من أغسطس المقبل، ويوضح الخليج 365 في النقاط التالية أول لجان اقتراع ستستقبل الناخبين في الخارج والمقرر لها يوم الأول من شهر أغسطس المقبل.

وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعات الاخيرة من ليل الخميس والاولى من صباح الجمعة المقبل.

وتعد السفارة المصرية في نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم، تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

ويجيب ”الخليج 365” على الأسئلة التي يبحث عن إجاباتها الناخبين والمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، وتقدم كل ما تريد معرفته عن إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ.

أولا: أسئلة خاصة بالناخبين

كيف يتم تسجيل الناخبين في مصر؟

الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية وهو 18 سنة عدا من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.

ما هو السن القانوني للتصويت في مصر؟

السن القانوني للتصويت في مصر هو 18 سنة

ما المقصود بالموطن الانتخابى ؟

يقصد بالموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ويمكن لأي ناخب في مصر معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق:

- تطبيق للهيئة الوطنية للانتخابات الجديد

- الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات ( https://www.elections.eg )

- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151

- الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.

ما هي المستندات المطلوبة عند توجه الناخب الى لجنته للأدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ؟

بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى

ما هي الإجراءات المتاحة للناخب إذا كانت اللجنة الانتخابية بعيدة عن محل سكنه؟

تقديم طلب عن طريق تطبيق للهيئة الوطنية للانتخابات أو الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.

هل يمكن لأفراد الاسرة الواحدة الادلاء بأصواتهم في نفس اللجنة الانتخابية؟

نعم يمكن تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.

هل يمكن للناخب تصحيح خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين؟

نعم، يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.

ما التسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين كبار السن وذوى الإعاقة من التصويت؟

الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم عددًا من التسهيلات الخاصة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بشكل آمن وميسر، وهذه التسهيلات تتمثل في الاتى:

- يحق للناخب من ذوي الإعاقة طلب المساعدة من القاضي داخل اللجنة للإدلاء بصوته إذا كانت إعاقته تمنعه من الكتابة أو الرؤية.

- أولوية التصويت دون الحاجة للانتظار في الصف ، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن ومندوبي الهيئة داخل المقار الانتخابية.

- تخصيص لجان في الدور الأرضي للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك، لتجنب صعود السلالم.

- إتاحة مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن انتظار مناسبة لتسهيل الانتظار قبل التصويت.

- وجود لافتات خاصه بهم وموظفين إرشاديين لمساعدتهم في الوصول للجان.

- طباعة الارشادات وبطاقات الاقتراع لذوى الإعاقة البصرية بطريقة بريل وطباعة الارشادات وبطاقات الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية متضمنة لغة الاشارة

متى يعد الصوت باطلا؟

يعد الصوت باطلا في الحالات الاتية:

- الصوت المعلق على شرط

- الصوت الذى يعطى لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابة - اذا تم الاختيار على ورقة غير المسلمة من رئيس اللجنة - وجود توقيع للناخب على البطاقة - وجود إشارة او علامة تدل على شخص الناخب - ان تكون العلامة غير واضحة - إضافة علامات أو عبارات خارج المطلوب - عدم وضع أي علامة)

ما هي الفئات التي تُمنع مؤقتا من ممارسة حقوقها السياسية وفقا للقانون ؟

- يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.

كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، وأفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة

ثانيا: أسئلة خاصة بالعملية الانتخابية

ما هي أهمية انتخابات مجلس الشيوخ في مصر؟

الانتخابات في مصر لها أهمية كبيرة على عدة مستويات سياسية، اجتماعية، واقتصادية ويمكن تلخيص أهميتها في النقاط التالية:

- تعزيز الشرعية السياسية.

- ممارسة حق المشاركة السياسية فالانتخابات تُعد الوسيلة الأساسية التي يُعبر بها المواطنون عن آرائهم

- استقرار النظام السياسي وتقليل فرص العنف السياسي

- تقوية المؤسسات الديمقراطية

- إظهار التنوع السياسي والاجتماعي

- يعد مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان التى تدرس القوانين بشكل كاف يقلل من تعرضها لشبهة عدم دستورية قبل اقرارها من مجلس النواب

هل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلزامى أم اختيارى؟

التصويت في الانتخابات إلزامي لانه واجب وطنى وفقا للدستور والقانون

هل يستخدم الحبر الفسفورى في جميع أنواع الانتخابات في مصر؟

لا يستخدم الحبر الفسفورى في جميع أنواع الانتخابات وانما يستخدم في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط

هل يحق للمصريين في الخارج التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ؟

نعم، يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية ، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

هل هناك لجان للمغتربين في انتخابات مجلس الشيوخ؟

لا يوجد لجان للمغتربين في الانتخابات النيابية ولابد من التصويت في اللجنة التابعة لمحل الإقامة لاختيار المرشحين في دائرته الانتخابية

ثانيا: أسئلة خاصة بالمرشحين فى انتخابات الشيوخ

ماهى الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية؟

أولا : الفترة الزمنية للدعاية .. تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين – وفقا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات - وتنتهي الساعه الثانية عشر ظهرا قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة على الأقل (فترة الصمت الانتخابي) من يوم 18 يوليو وحتى 31 يوليو.

ثانيا : ضوابط التمويل والإنفاق .. يُحدد القانون حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية (يختلف حسب نوع الانتخابات) ويمكن للمترشح تلقى التبرعات النقدية والعينية من اى شخص طبيعى مصري او من الأحزاب المصرية بشرط الا يجاوز 5% من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية ، كما يُلزم المرشح بفتح حساب بنكي او بريدى مخصص للدعاية وتقديم كشف حساب للهيئة الوطنية للانتخابات من المترشح كما تلتزم الجهة المودع لديها الأموال ابلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

ثالثا : ضوابط استخدام وسائل الاعلام الحكومية .. من حق المترشح استخدام وسائل الاعلام الحكومية في حدود المتاح فعليا من الإمكانات وتضع الهيئة ضوابط لتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.

ما هي محظورات الدعاية الانتخابية؟

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

كيف يتم التمويل والانفاق على الحملات الانتخابية؟

القانون نظم الحد الأقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية على النحو التالى:

أولا: النظام الفردي:

- الحد الأقصى في الجولة الأولى 500,000 جنيه

- الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200,000 جنيه

ثانيا: نظام القوائم (المخصص لها 13 مقعدًا):

- الحد الأقصى في الجولة الأولى 2,167,000 جنيه

- الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 867,000,000 جنيه

ثالثا: نظام القوائم (المخصص لها 37 مقعدًا):

- الحد الأقصى في الجولة الأولى 6,167,000 جنيه

- الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 2,467,000 جنيه