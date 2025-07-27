شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الرسمية الدولية تعلن عن فتح باب التحويل للعام الدراسى الجديد - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن الإدارة العامة للمدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية، حيث إن التسجيل متاح حتى 15 أغسطس 2025 .. للتحويل اضغط هنا التحويل للمدارس الدولية ..

وينطلق العام الدراسى الجديد 2026 يوم 20 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربى ولغات والمدارس القومية والمدارس المصرية اليابانية، ويستمر حتى يوم 11 يونيو 2026 بواقع 36 أسبوعا دراسيا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.