شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة تظلمات الثانوية العامة 2025.. إتاحة التظلم على النتيجة إلكترونيا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب تقديم طلاب الثانوية العامة تظلمات على النتيجة، حيث نشرت الوزارة على بوابة تظلمات الثانوية العامة، قائلة: عزيزى الطالب : بإمكانكم الآن التقدم بطلب تظلم على نتيجة الدور الثاني لعام 2025 م، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتقديم طلب التظلم https://tazalom.emis.gov.eg/#

وتابعت وزارة التربية والتعليم: بالنسبة لتظلمات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.