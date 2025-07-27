شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة من أمام معبر رفح - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، لحظة تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة من أمام معبر رفح.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية في غزة لأغراض إنسانية من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

وأوضح جيش الاحتلال، أن التعليق التكتيكي المحلي سيشهد تعليقا للأنشطة العسكرية بالمناطق التي لا يتحرك فيها جيش الدفاع وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميًا حتى إشعار آخر.