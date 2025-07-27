شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى.. تعرف على موعد بدء الاختبارات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 للدور الثانى على أن تبدأ الاختبارات يوم 16 وتستمر حتى يوم 22 أغسطس 2025.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025، يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد يوم السبت 16 أغسطس المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

ـ الأحد 17 أغسطس امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ـ الإثنين 18 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

ـ الثلاثاء 19 أغسطس المقبل الفيزياء والتاريخ.

ـ الأربعاء 20 أغسطس الرياضيات البحتة.

ـ الخميس 21 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

ـ السبت 22 أغسطس امتحان مواد الأحياء للشعبة العلمية علوم والرياضيات التطبيقية لعلمى رياضة والإحصاء لشعبة أدبى.