العليا لاختبارات القدرات.. 120 ألفا من الطلاب سجلوا الرغبات بموقع التنسيق - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات لأداء الاختبارات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 120 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

أهاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بطلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم لاختبارات القدرات، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وأشار الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أحقية الطالب للتقدم لاختبارات القدرات لأكثر من كلية وأداء الاختبارات بها فى المواعيد التى يحددها موقع التنسيق والكليات للطلاب، موضحا أن الكليات التى يشترط القبول بها هى قطاعات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية وعلوم الرياضة بنين وبنات.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني هنا..

وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.