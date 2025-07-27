شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إزاى تتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات وكيفية الدخول على موقع تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025، كالتالى:

- اضغط هنا

ـ الدخول على بوابة تظلمات الثانوية العامة والضغط على رابط التظلمات.

ـ الدخول على رابط تسجيل بالبريد الموحد.

ـ يجب على الطالب دفع قيمة التظلم على كل مادة وهو مبلغ 300 جنيه.

ـ يتم الدفع من خلال من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

ـ يجب عند تسجيل البريد الإلكترونى الموحد هو ما قام الطالب باستخدامه عند تسجيل الاستمارة الخاصة بالامتحانات.

ـ بعد الضغط على التظلم تظهر للطالب صوره شخصية ورقم جلوسه وكود الطالب والمواد الدراسية التي يختار منها الطالب المواد التي يرغب في التظلم فيها.

ـ يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ التظلم.

ـ يجب على الطالب متابعة موقع التظلمات بشكل يومى حيث يتم إرسال رسالة للطالب باليوم وموعد الحضور للكنترول للإطلاع على صورة كراسة الإجابة.

ـ يجب على الطالب الالتزام بالموعد المحدد له.

ـ يبج إحضار البطاقة الشخصية له.ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .

- الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثانياً : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.