شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم، سير أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، والذي تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية.

وتابع محافظ الجيزة، ميدانيًا، أعمال إصلاح العطل، الذي تنفذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للتأكد من سرعة إنجازه وضمان عودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت، خاصة وأنها من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وتسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.



