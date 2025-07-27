شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بالجمالية ضمن المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة اللحوم الطازجة والمجمدة بسوق اليوم الواحد بالجمالية ضمن افتتاح المرحلة الثانية من أسواق اليوم الواحد، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 320 جنيها واللحوم المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو، كما وفرت الوزارة، كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية ودواجن مجمدة وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل برفقة الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة وحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوق اليوم الواحد، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة ، وتوفر وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية .



سوق اليوم الواحد بالجمالية يوفرالسلع الغذائية واللحوم



طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بسوق اليوم الواحد بالجمالية



وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسوق اليوم الواحد بالجمالية