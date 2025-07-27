الارشيف / أخبار مصر

وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 27 يوليو 2025 12:29 م

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح العامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة وتضمنت :-

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم

- الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون

- شرب الكثير من الماء والسوائل

- الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب

- الحرص على تغطية الرأس


نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

 

