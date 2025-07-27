شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 27 يوليو 2025 12:29 م

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح العامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة وتضمنت :- - تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم - الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون - شرب الكثير من الماء والسوائل - الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب - الحرص على تغطية الرأس

