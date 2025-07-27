وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

- 1/2
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 27 يوليو 2025 12:29 م
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح العامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة وتضمنت :-
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم
- الابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة وارتداء ملابس فاتحة اللون
- شرب الكثير من الماء والسوائل
- الاستحمام اليومي وغسل الأيدي باستمرار للترطيب
- الحرص على تغطية الرأس
