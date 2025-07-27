شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات غذائية ولحوم وخضار بسوق اليوم الواحد بالجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة والسلع غير الغذائية مثل المنظفات بـ سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة اللحوم الطازجة والمجمدة بسوق اليوم الواحد بالجمالية، كما يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 110 جنيهات للكيلو، كما وفرت الوزارة، كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية وخضروات وفاكهة.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد افتتح منذ قليل سوق اليوم الواحد، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة وتوفر وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر السلع بسوق اليوم الواحد بالجمالية



توفير السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد بالجمالية يوفر السلع الغذائية واللحوم



سوق اليوم الواحد يوفر كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية