شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار زيت الطعام بسوق اليوم الواحد بالجمالية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية منتجات اللحوم والدواجن بسوق اليوم الواحد بالجمالية اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثانية مبادرة من أسواق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها فى مختلف المحافظات الجمهورية، حيث يتراوح سعر زيت الطعام من 59 جنيها إلى 62 جنيه للتر الخليط كما يتراوح سعر عبوة 800 جرام من 51 إلى 53 جنيها لزيت الطعام الخليط بجانب توفير أنواع أخرى، كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات لحوم طازجة ومجمدة وأيضا خضراوات وفاكهة ودواجن مجمدة وسلع غير غذائية مثل المنظفات.



توفير السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل سوق اليوم الواحد ، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وتوفر وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية .



سوق اليوم الواحد يوفر كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية