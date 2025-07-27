شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بيض المائدة بسوق اليوم الواحد بالجمالية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية بكميات كبيرة من السلع ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، كما توفر بيض المائدة بسعر الطبق "30 بيضة" بـ125 جنيها إضافة الى السلع غير الغذائية مثل المنظفات ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد.



ويأتي تنظيم المبادرة ضمن خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.



وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح منذ قليل سوق اليوم الواحد ، بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وتوفر وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مبادرة أسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية .



