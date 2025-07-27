شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتظام خدمتى الكهرباء والمياه بالمناطق المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الدهب والان مع تفاصيل الخبر

شكا عددٌ من مواطني أحياء محافظة الجيزة من انقطاع خدمتي الكهرباء ومياه الشرب منذ الساعة الحادية عشرة مساء أمس وحتى الآن، مما تسبب في تعطل أنشطتهم اليومية، لا سيما مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ومن جانبها، أوضحت محافظة الجيزة سبب انقطاع الخدمتين عن بعض المناطق، كما أعلنت موعد عودتهما وانتظامهما في المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وذكرت المحافظة، في بيان رسمي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وأوضحت المحافظة أن الخلل الفني تسبب في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، شملت العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.