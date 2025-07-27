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شركة المياه: عودة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الدهب - الخليج 365

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شركة المياه: عودة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الدهب - الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأحد، 27 يوليو 2025 05:27 م

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه في ضوء انتهاء أعمال الإصلاح التي نفذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات جزيرة الدهب – والتي تأثرت نتيجة زيادة الأحمال والحرارة الشديدة – قد بدأت عودة خدمة المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، وذلك عقب استقرار التيار الكهربائي وإعادة تشغيل المحطات المغذية لتلك المناطق.

وأكدت الشركة أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية دون أية معوقات، مع انتظام العمل وتواجد العاملين بكافة مواقعهم، وانتظام التشغيل بجميع المحطات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وتُثمن الشركة جهود العاملين والتزامهم الكامل بضمان استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل في مختلف المواقع على مدار الساعة.

 

 


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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