شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد إلكترونيا.. تعرف عليها - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

وفرت وزارة النقل عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وكذلك طرق متنوعة للدفع، تيسيراً على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكترونى المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهى :- ( فورى - أمان - ضامن - ماجيك باى - خدماتى - أو باى - طلقة - كاش كول -....... )

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7 ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة تذاكر القطارات من خلال

1) الدفع النقدى على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتاح ايضا الدفع الإلكترونى ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية.

2) الدفع على الموقع الالكترونى وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master )

3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الالكترونية ( Visa & Master ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.