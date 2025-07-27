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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى.. 85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/ 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025.
وحتى يوم السبت الموافق 2025/٨/٢ وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:
وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.
عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة
٢١٨٥٣ ٢٩٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر الشعبة العلمية
١٦٥٧٧ ٢٨٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤ % فأكثر الشعبة الهندسية
٥٤٠٧٣ ٢٣٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٧٢,٨١% فأكثر الشعبة الأدبية
٩٢٥٠٣ الإجمالي
ب - النظام القديم
عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة
١٤١١ ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر الشعبة العلمية
٢٨٠ ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨١,٧١ % فأكثر الشعبة الهندسية
٥٢٧ الشعبة الأدبية
٢٧٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر
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