شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى.. 85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/ 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025.

وحتى يوم السبت الموافق 2025/٨/٢ وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.



عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة

٢١٨٥٣ ٢٩٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر الشعبة العلمية

١٦٥٧٧ ٢٨٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤ % فأكثر الشعبة الهندسية

٥٤٠٧٣ ٢٣٣,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٧٢,٨١% فأكثر الشعبة الأدبية

٩٢٥٠٣ الإجمالي



ب - النظام القديم

عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة

١٤١١ ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر الشعبة العلمية

٢٨٠ ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨١,٧١ % فأكثر الشعبة الهندسية



٥٢٧ الشعبة الأدبية

٢٧٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

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