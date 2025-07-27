شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطات المياه جزئيًا فى المناطق المتأثرة بالجيزة لحين استقرار التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه في ضوء أعمال الإصلاح الجارية التي تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات جزيرة الدهب – والتي تأثرت نتيجة زيادة الأحمال والحرارة الشديدة – فقد تم البدء في تشغيل محطات المياه جزئيًا في المناطق المتأثرة، وذلك تخفيفًا على المواطنين، لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح واستقرار التيار الكهربائي بشكل دائم.

وأكدت الشركة أن هناك انتظامًا في العمل وتواجدًا للعاملين بكافة مواقعهم، واستمرار جهود تشغيل المحطات وفق الإمكانات المتاحة، لضمان استمرارية الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأشارت الشركة إلى أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي فى باقى المحافظات، تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية دون أية معوقات، مع انتظام العمل بكافة المواقع، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي.

وتُثمن الشركة جهود العاملين والتزامهم الكامل بضمان استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل في مختلف المواقع على مدار الساعة.