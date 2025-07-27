شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتضررة من انقطاع الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أنه يتم حاليًا توزيع سيارات مياه نقية صالحة للشرب، تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في المناطق المتضررة من انقطاع الخدمة بالعمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية.

وأشارت المحافظة إلى أن في حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.

وتعرضت عدد من مناطق محافظة الجيزة، اليوم، لانقطاع خدمتي الكهرباء ومياه الشرب، بسبب عطل طارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضحت المحافظة أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أنه نظرًا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية (بنصف الطاقة الإنتاجية)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.