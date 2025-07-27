شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: الدفع بمحولات كهربائية مؤقتة لإنارة المناطق المتأثرة لحين عودة التيار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة أنه بالتوازي مع أعمال ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة، تم الدفع بأسطول من المحولات الكهربائية لإنارة المناطق المتضررة بشكل مؤقت، وذلك لحين عودة التيار الكهربائي بشكل مستدام.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه نظرًا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية (بنصف الطاقة الإنتاجية)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

وأفادت المحافظة بأن لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسطولًا من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب، ويتم حاليًا توزيعها على المناطق المتضررة.

وأشارت إلى أن في حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.

يُذكر أن عدد من مناطق محافظة الجيزة، تعرضت، لانقطاع خدمتي الكهرباء ومياه الشرب، بسبب عطل طارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضحت المحافظة أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.