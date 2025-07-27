شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025 .. لطلاب الثانوية العامة تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية عن مزايا خدمة التنسيق الالكترونى وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى والتى من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل للتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى وتتمثل المزايا فى:

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء فى إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- توفر واجهة إلكترونية مبسطة تمكن الطالب من تحديد وترتيب رغباته بسهولة مع إرشادات واضحة تقلل من فرص حدوث الأخطاء

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق فور إعلانها مباشرة من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2026 /2025، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2 / 8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.