شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 لـ 2% عن العام الماضى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذى أعلنه مكتب التنسيق عن ارتفاع الحدود الدنيا للمتقدمين بالمرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى، مما يشير إلى وجود ارتفاع فى شرائح مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2025 عن العام الماضى 2024، حيث سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام 2025 لكليات الشعبة العلمية 293 درجة فأكثر بنسبة مئوية 91.56% بإجمالى عدد طلاب 21853 مقارنة بالعام الماضى حيث كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، مما يشير لوجود ارتفاع فى تنسيق الكليات حوالى من 1 لـ 2 % فى كل كلية.

وبالقياس على طلاب الشعبة الهندسية تجد أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 هذا العام سجل 88.44% بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا وطالبة، مقارنة بالعام الماضى الذى سجل فيه الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355،مما يشير ايضا إلى ارتفاع فى الحد الأدنى لتنسيق الكليات الهندسية يزيد عن 1 % .