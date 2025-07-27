شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تحرق جنود الاحتلال بغزة.. إجلاء 16 مقاتلا من القطاع بسبب ضربات شمس - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجلاء 16 جنديا إسرائيليا من جنوب قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفى بسبب الإصابة بضربة شمس.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم (الأحد) مقتل جنديين من لواء جولاني في قطاع غزة: النقيب أمير سعد، 22 عامًا، من يانوح-جت شمال إسرائيل، ضابط تكنولوجيا وصيانة، والرقيب ينون نورئيل فانا، 20 عامًا، من كريات طبعون، مقاتل تكنولوجيا وصيانة. كما أصيب ضابط مقاتل من لواء جولاني بجروح متوسطة.

وقع الحدث السبت حوالي الساعة 6:30 مساءً، في حي شرق خان يونس، حيث تمكن عناصر المقاومة من لصق عبوة ناسفة على ناقلة جند مدرعة من طراز ميركافا، وأدت قوة الانفجار إلى مقتل الجنديين اللذين دخلا غزة للتعامل مع المعدات.

وخلال الحدث الذى وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"الخطير"، ألقت المقاومة عبوة ناسفة أخرى على ناقلة جند مدرعة أخرى تقل جنودًا وضباطًا من لواء جولاني، لكن العبوة لم تنفجر ولم يصب أحد بأذى.