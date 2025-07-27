شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "إكسترا نيوز": قافلة مساعدات مصرية تدخل قطاع غزة عبر كرم أبو سالم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد عبد الرازق، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الإنسانية تجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى دخول قافلة مساعدات جديدة إلى القطاع صباح اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، بعد إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح عبد الرازق، خلال رسالته على الهواء، أن القافلة، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، ضمت نحو 1200 طن من المواد الغذائية، بينها 840 طنًا من الدقيق، إضافة إلى سلال غذائية متكاملة تحتوي على أرز وزيت وبقوليات ومعلبات، تكفي كل منها أسرة لمدة أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف أن المساعدات نُقلت من نقطة الاصطفاف أمام معبر رفح إلى بوابة كرم أبو سالم، حيث دخلت القطاع تحت إشراف منظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي استكمالًا للجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الحرب في غزة، حيث كانت مصر قد سهّلت في وقت سابق خروج الجرحى والمرضى ومزدوجي الجنسية، وقدّمت التيسيرات اللازمة داخل المعبر.

كما لفت إلى أن دخول هذه القافلة تم بعد انقطاع استمر أكثر من 100 يوم، وصفًا إياها بـ"الانفراجة الإنسانية"، ومؤكدًا أن المفاوضات التي أجرتها مصر بالتعاون مع المنظمات الدولية نجحت في استئناف تدفق المساعدات إلى غزة، في محاولة لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة.