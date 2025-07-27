شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فرقة طوارئ من "توزيع جنوب القاهرة" تتوجه للجيزة لسرعة إعادة الكهرباء - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وجه بتحرك ما يقرب من 12 فرقة طوارئ لمساعدة الشركة المصرية لنقل الكهرباء في سرعة تشغيل ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" لإعادة التيار الكهربائي لأهالي مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى بعد خروج محطة محولات جزيرة الذهب منذ الساعة 11 مساء أمس وحتى الآن.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن فرق الطوارئ ستساهم في سرعة إعادة التيار الكهربائي لمحطات مياه الشرب لحين انتهاء أعمال تغير جزء كبير من الكابلات الكهربائية الخاصة بمحطة محولات جزيرة الذهب بعد فشل محاولات الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إصلاح الكابل على مدار 18 ساعة والذى تسبب فى انقطاع الكهرباء و مياه الشرب عن مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى منذ الساعة 11 مساءا وحتى الآن.

وقال المصدر، إنه يجرى حاليا اعمال تغير الأجزاء المحترقة من الكابلات ومن المتوقع أن تستغرق من 4 إلى 5 ساعات، موضحاً أن إجمالى قدرة ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" التى سيتم الاستعانة بها من شركات توزيع الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي لمناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى تبلغ حوالى 40 ميجا وات، كاشفا أن إجمالى الاحمال المفصولة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب 140 ميجا وات.

وتابع المصدر أن الـ40 ميجا وات قدرة المولدات الكهربائية سيتم الاستعانة بها لتشغيل محطات مياه الشرب و المرافق العامة بالجيزة لحين الانتهاء من إصلاح العطل الذى نشب بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ الساعة 11 مساء أمس و حتى الآن.

وقال المصدر إنه من الصعب إعادة التيار الكهربائي للقطاع المنزلى قبل انتهاء أعمال الإصلاح بمحطة جزيرة الذهب، موضحا أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء دفعت بـ 20 ماكينة ديزل بقدرة 4 ميجا وات وكذلك شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر تعليمات عاجلة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائي للجيزة بعد انقطاع استمر 19 ساعة.