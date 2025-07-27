شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد ينظم مؤتمراً حاشدا لدعم مرشحه بانتخابات الشيوخ بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الإتحاد مؤتمر حاشداً في مدينة المحلة بمحافظة الغربية وذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب ، والمهندس محمد الشوري نائب رئيس الحزب ، لدعم مرشحه في إنتخابات مجلس الشيوخ شريف الجعار علي المقعد الفردي

وقال المستشار رضا صقر – رئيس حزب الاتحاد خلال المؤتمر"نحن اليوم في مدينة المحلة، قلب الغربية النابض بالوطنية، لنؤكد أن حزب الاتحاد لا يطرح شعارات، بل يُقدّم رجالًا أصحاب مواقف ومسؤولية. ندعم مرشحنا المستشار شريف الجعار، لأنه نموذج يُشبه الناس، ويمثلهم بصدق، ونثق أن المحلة ستُثبت مرة أخرى أنها مع الحق ومع من يستحق.”

فيما قال محمد الشورى – النائب الاول و الأمين العام لحزب الاتحاد : رسالتي لأبناء الغربية واضحة: المعركة ليست فقط على المقاعد، بل على الوعي والمشاركة. وأقول لكل من يُفكر في المقاطعة: غيابك لن يُغير شيئًا، لكن صوتك ممكن يغيّر كل شيء. المقاطعة ليست بطولة… بل انسحاب من المعركة، ومن لم يُشارك لا يحق له أن يُحلل النتائج أو يهاجم غيره.

وقال " الشوري" أن حزب الاتحاد بينزل برمز الهدهد لأنه بيحمل البصيرة لا الشعارات، ومرشحنا الجعار هو ابن المواقف، والمستقبل هيصنعه وعي الناس وإرادتهم مش المال ولا السلبية بالمقاطعة

فيما قال المستشار شريف الجعار – مرشح حزب الاتحاد لمجلس الشيوخ رمز الهدهد – رقم 15، علي المقعد الفردي بمحافظة الغربية : أخوض هذه الانتخابات مؤمنًا بأن الناس تستحق من يُدافع عنهم بكرامة، ويُطالب بحقوقهم بشجاعة. رمز الهدهد رقم 15 ليس مجرد رقم انتخابي، بل رمز لمن يرى، ويفهم، ويوصل الرسالة وتابع قائلاً: أنا مش بقدم وعود، أنا بقدم نفسي خادمًا لأبناء الغربية، وأعدكم إن صوتكم هيفضل أمانة في رقبتي، ومكانكم دايمًا هيكون في صدارة القرار.”

فيما قال صبري العناني نقيب المحامين بالغربية اليوم نُشارك في دعم مرشح محترم من أبناء المهنة، رجل قانون يعرف معنى المسؤولية الوطنية والدستورية. المستشار شريف الجعار يمثل قيمة قانونية ووطنية نفتخر بها، وأدعو جموع المحامين وأبناء الغربية عامة أن ينزلوا بقوة لصناديق الاقتراع ويختاروا من يمثلهم بحق.”