شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب إلى 75٪ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب من 50٪ إلى 75٪، مشيرة إلى أنه سيتم الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بنسبة 100٪ فور الانتهاء من أعمال إصلاح كابلات الجهد العالي 66.

وأكدت المحافظة في بيان جديد لها استمرار تواجد سيارات الطوارئ المنتشرة بالمناطق المتضررة لتغذية المنشآت والعقارات بالكهرباء بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنه سيتم ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة تدريجيًا وفقًا لطبيعة الأماكن وارتفاعاتها.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت أنه بالتوازي مع أعمال ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة، تم الدفع بأسطول من المحولات الكهربائية لإنارة المناطق المتضررة بشكل مؤقت، وذلك لحين عودة التيار الكهربائي بشكل مستدام.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه نظرًا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية (بنصف الطاقة الإنتاجية)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

وأفادت المحافظة بأن لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسطولًا من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب، ويتم حاليًا توزيعها على المناطق المتضررة.

وأشارت إلى أن في حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.