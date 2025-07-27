شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: قدمنا مرونة فى المفاوضات لكن إسرائيل انسحبت لتنفيذ مزيد من الإبادة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال القيادى في حركة حماس، خليل الحية، إن " المقاومة خاضت مفاوضات شاقة وقدمنا كل مرونة ممكنة لا تتعارض مع ثوابت شعبنا، وتجاوبنا مع الوسطاء في كل المحطات في ما عرض علينا، لكن الاحتلال انسحب من أجل حرق الوقت والمزيد من الإبادة"

وأضاف رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خلال كلمة له منذ قليل، أنه "في جولة التفاوض الأخيرة حققنا تقدما واضحا وتوافقنا إلى حد كبير مع ما عرضه علينا الوسطاء، فلا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الإبادة والتجويع والحصار لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية فورًا وبطريقة كريمة لشعبنا هو التعبير الحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات".