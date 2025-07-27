شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعتذر للمواطنين عن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قدّمت محافظة الجيزة اعتذارًا إلى المواطنين المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب بعد حدوث عطل مفاجئ في محطة محولات جزيرة الذهب، التي تُعد من أهم المحطات المغذية للمناطق الرئيسية بالمحافظة.

وقالت المحافظة في منشور رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "نتقدم بخالص الاعتذار للمواطنين عن هذه الأزمة الطارئة والخارجة عن إرادتنا"، مشيرة إلى أنه تم رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب من 50٪ إلى 75٪، على أن يتم الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بنسبة 100٪ فور الانتهاء من أعمال إصلاح كابلات الجهد العالي 66.

وأكدت المحافظة، استمرار تواجد سيارات الطوارئ بالمناطق المتضررة لتغذية المنشآت والعقارات بالكهرباء بشكل مؤقت، وتوزيع سيارات مياه نقية صالحة للشرب، تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في المناطق المتضررة من انقطاع الخدمة.

يُذكر أن عدد من مناطق محافظة الجيزة، تعرضت، لانقطاع خدمتي الكهرباء ومياه الشرب، بسبب عطل طارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضحت المحافظة أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.