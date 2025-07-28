شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 50%.. تعرف على أسعار اشتراكات القطار الخفيف - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يمثل القطار الكهربائى LRT - قطار العاصمة – أهمية كبيرة لسكان عدة مدن شرق القاهرة، بالإضافة إلى الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، ويوفر القطار اشتراكا للركاب بنسب كبيرة من التخفيضات مقارنة بسعر التذكرة تصل لـ50%، وفى النقاط التالية أسعار اشتراكات القطار حسب عدد المحطات.

قيمة الاشتراك الشهرى :

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه، بنسبة تخفيض 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية.

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه، وبنسبة 47% تخفيض

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات بـ600 جنيه، وبنسبة 42% تخفيض

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى : 19549.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه .

حتى 7 محطات بـ15 جنيه .

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.