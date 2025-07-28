شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعلين حال نسيان تناول جرعة منع الحمل الهرمونية؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه فى حالة نسيان الجرعة الخاصة بالأقراص الهرمونية الخاصة بمنع الحمل عند السيدات فإنه يمكن تناول قرصين في اليوم التالي. ​

وأضافت وزارة الصحة والسكان: عند نسيان تناول قرص لمدة يومين ينبغي استئناف أخذ قرص واحد كل يوم في موعده، مع استخدام وسيلة احتياطية إضافية لـمنع الحمل خلال الأيام السبعة التالية فقط.

وتابعت: إذا تم الاتصال من دُون وقاية خلال الأيام الخمسة التي سبقت هذين اليومين، يُمكن أن تأخذ في الاعتبار استخدام موانع الحمل الطارئة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن استخدام موانع الحمل الهرمونية أثناء الرضاعة الطبيعية، ليس له ضرر على الرضيع، ولكن هرمون الاستروجين قد يؤثر على تقليل كمية حليب الأم.