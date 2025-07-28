شكرا لقرائتكم خبر عن لو مأجر شقة قديمة.. اعرف مين سيطبق عليه قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

يهدف قانون الايجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ليسود حالة من الهدوء بين الطرفين بعد التصديق على القانون، وإذا كنت من المهتمين بهذا الشأن تعرف على الفئات التي سيطبق عليها القانون كما نص المشرع .

نصت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.