شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: كلمة الرئيس تعبر عن ضمير الأمة وثوابت الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر حزب "الوعي" بيانًا، عبّر فيه عن تأييده الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها عبر تقنية الفيديو بشأن تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها عبّرت بوضوح عن الموقف الأخلاقي والوطني والقومي لمصر تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار وظلم تاريخي.

وأكد الحزب، أن الكلمة الرئاسية شكّلت تصحيحًا مهمًا للعديد من المعلومات المتداولة، وأبرزت ثوابت الدولة المصرية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، واعتباره محاولة مرفوضة لتصفية القضية بوسائل قسرية، حيث شدد الرئيس على أن مصر لن تقبل بذلك تحت أي ظرف.

وأشار الحزب، إلى أن الخطاب عكس التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وعبّر عن تحرك مصري فعّال للدفاع عن الشعب الفلسطيني، من خلال الإعلان عن الاستعداد لإدخال ما بين 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، والتأكيد على أن العائق الأساسي أمام تدفق الإغاثة يتمثل في القيود الإسرائيلية.

وثمّن حزب "الوعي" نداء الرئيس الصريح إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين، في إطار تحرك مصري دبلوماسي وإنساني عاجل.

وأكد الحزب دعمه الكامل للرسالة التي حملها الخطاب الرئاسي، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته السياسية والإنسانية تجاه الفلسطينيين، ومطالبًا بوقف الحرب وتحقيق تسوية شاملة، كما شدد على دعم الإجراءات المصرية في المجال الإنساني والسياسي.

ودعا "الوعي" إلى تشكيل تحالفات حزبية وشعبية مصرية وعربية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، إضافة إلى تفعيل الدور الإعلامي والتوعوي لكوادره، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية لعرض الجهد المصري وتكوين ضغط عالمي داعم للحقوق الفلسطينية.