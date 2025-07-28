شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس السيسى تعكس الثوابت المصرية الراسخة تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، تمثل تعبيرا صادقا عن ضمير الأمة العربية، وتعكس بوضوح الثوابت المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والتزام الدولة المصرية التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني في كل الظروف.

وقال "محسب"، إن الرئيس السيسي وجه مجموعة من الرسائل القوية والواضحة للمجتمع الدولي، والتي تؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المجازر اليومية التي يتعرض لها أبناء غزة، وأنها ستواصل القيام بدورها الإنساني والسياسي بكل شرف وإخلاص وأمانة، وهو ما يتجلى في تأكيده على ضرورة إدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من حدة الأزمة.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن توجيه الرئيس السيسي نداء خاصا إلى الرئيس الأمريكي، يعكس إدراك القيادة المصرية لحقيقة موازين القوى الدولية، وثقتها في قدرة واشنطن على التأثير ووقف الحرب الدامية، مشيرا إلى أن هذا النداء تضمن تقديرا سياسيا راقيا وإصرارا أخلاقيا على إنهاء المعاناة التي طالت المدنيين العزل في القطاع.

ونوه "محسب"، إلى أن الكلمة تأتي في مرحلة حرجة من الصراع، بعد تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الوضع الإنساني، ما يستدعي تحركا عاجلا من كافة القوى الفاعلة إقليميا ودوليا، لوقف نزيف الدماء وبدء مسار جاد لإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل، مشددا على أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي ظل ثابتا لا يتغير، منحازا للحق والعدل، ومدافعا عن الشعب الفلسطيني، داعيا جميع القوى السياسية في العالم العربي إلى مساندة هذا الدور المشرف وتكثيف الجهود الدبلوماسية والإعلامية لدعم غزة وإنهاء العدوان.