شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القضاء الأعلى يقدم التهنئة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قام القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بزيارة القاضي عبد الآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وحضر الزيارة القاضي ماجد عمران رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

من جانبه أكد القاضي عاصم الغايش على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بما يخدم مسيرة العدالة ويعزز سيادة القانون في مصر، كما أشاد سيادته بالدور المحوري الذي تقوم به محكمة استئناف القاهرة في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في القضايا بمختلف أنواعها وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقة بين المحكمتين، ودورهما المتكامل في إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون.

وفيما أعرب القاضي عبد الآخر الملقب فواز عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس محكمة النقض على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة القلبية، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل الجاد والدؤوب للارتقاء بمنظومة العمل القضائي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادات القضائية على تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين الجهات القضائية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.