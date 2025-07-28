شكرا لقرائتكم خبر عن مصر القومى: خطاب الرئيس السيسى يعكس ريادة مصر الأخلاقية والسياسية تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، جاء ليجدد التأكيد على المبادئ الوطنية المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ويبرهن على أن مصر ستظل في طليعة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن تهجير الفلسطينيين يمثل تقويضًا لحل الدولتين، يعكس رؤية مصر الاستراتيجية التي ترفض أي سيناريوهات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة أو شطب الحق الفلسطيني في أرضه. وأكد أن مصر لن تكون يومًا جزءًا من أية ترتيبات تمس جوهر القضية.

وأشار روفائيل، إلى أن إشارة الرئيس إلى جهود الدولة المستمرة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم العراقيل، يؤكد على أن الدور المصري لا يتوقف عند حدود السياسة، بل يمتد إلى الإغاثة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في معاناته اليومية، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ولفت روفائيل، إلى أن نداء الرئيس السيسي المباشر للرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب لبذل أقصى الجهود لوقف الحرب، يعكس حرص مصر على إيجاد حل سلمي شامل، وتحقيق استقرار دائم في المنطقة بعيدًا عن الحسابات الضيقة، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف المأساة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد روفائيل، أن الكلمة جاءت حاسمة في مواجهة كل من يحاول التشكيك في الموقف المصري أو المتاجرة بمعاناة الفلسطينيين، مشددًا على أن مصر تتحرك وفق نهج شريف، نابع من التزامها التاريخي والأخلاقي تجاه فلسطين، وليس من منطلقات انتهازية أو دعائية كما يفعل البعض.