شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالمقصود: كلمة الرئيس بشأن غزة تعبّر عن موقف مصر التاريخى والداعم للحق الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكّد الدكتور ياسر عبدالمقصود، أمين ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة جاءت معبرة عن الموقف المصري الثابت، والدور التاريخي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

وقال عبدالمقصود، إن الرئيس السيسي وجّه في كلمته رسائل حاسمة وواضحة للمجتمع الدولي، تؤكد أن أمن غزة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها الإنسانية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن التحركات المصرية، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الإغاثية، تعبّر عن موقف أخلاقي وإنساني لا يتغير، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عبدالمقصود، أن كلمة الرئيس تؤكد بجلاء أن الدولة المصرية تتحرك من منطلقات ثابتة، أساسها حماية الشعوب ورفض الاحتلال ومواجهة السياسات التي تؤدي إلى مزيد من العنف والدمار.

واختتم عبدالمقصود تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف قلبًا وقالبًا خلف قيادته السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، داعيًا إلى تعزيز الاصطفاف الوطني ودعم الجهود المصرية الرامية لوقف العدوان وتثبيت التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهلنا في قطاع غزة.