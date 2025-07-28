شكرا لقرائتكم خبر عن حسام سعيد: كلمة الرئيس عن غزة تعكس دور مصر القيادى وإنسانيتها الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام سعيد، أمين مساعد ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة تعكس بوضوح الدور القيادي لمصر، وثبات موقفها الإنساني والتاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة آلة القتل والعدوان.

وقال سعيد، إن الرئيس السيسي عبّر بصوت الشعب المصري عن رفضه الكامل لاستمرار المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووجّه رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب، وإنهاء الحصار، وضمان وصول المساعدات دون قيود.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تتحرك بمنتهى المسؤولية والوعي، لتوفير الدعم السياسي والإغاثي للشعب الفلسطيني، وتضع دائمًا مصلحة الأشقاء فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن مصر لا تزايد على القضية الفلسطينية، بل تدافع عنها منذ عقود باعتبارها قضية أمن قومي وإنساني.

وأشار سعيد، إلى أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، في كل ما تبذله من جهود دبلوماسية وتحركات إنسانية لإغاثة أهل غزة، وإنهاء معاناتهم، مشددًا على أن العالم كله أصبح مطالبًا باتخاذ موقف واضح لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.