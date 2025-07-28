شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تشيد بكلمة الرئيس وتؤكد استعداداها لتسخير إمكاناتها لجهود الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت مؤسسة حياة كريمة بما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول دعم القضية الفلسطينية والموقف المصري الثابت تجاه القضية، مثمنة بكل فخر واعتزاز تلك التصريحات والتى تؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية واستمرار الدولة المصرية في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لقطاع غزة، وحرصها على تأمين دخول المساعدات من خلال المعابر المشتركة وخاصة معبر رفح رغم التحديات المعقدة على الأرض.

وتعرب المؤسسة عن دعمها الكامل لهذا التوجه الإنساني النبيل، الذي يجسد دور مصر التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية، ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية القائمة على نصرة الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة. وتخفيف معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها.

وحرصت مؤسسة "حياة كريمة" منذ بداية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على تنفيذ حملات توعية موجهة للنشء والشباب في الداخل المصري، لتعزيز فهمهم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على الدور المصري التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

وتكاملا مع هذا الدور التوعوي، قامت المؤسسة منذ بدء الاحداث في إرسال 600 شاحنة مساعدات إغاثية عبر معبر رفح محمّلة بالمواد الغذائية الجاهزة، والمياه، والمستلزمات الطبية، والبطاطين، والملابس، ضمن حملات إغاثة إنسانية كبرى استجابة لنداءات التضامن مع الأشقاء في القطاع تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وفي هذا الإطار، تؤكد مؤسسة "حياة كريمة" استعدادها التام لتسخير كافة إمكاناتها اللوجستية والبشرية للمشاركة في جهود الإغاثة، سواء من خلال توفير المساعدات الغذائية والطبية أو من خلال فرق المتطوعين المدربين المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية.

كما تدعو المؤسسة جميع الشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المشاركة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم يد العون للأشقاء في غزة، انطلاقًا من روح التضامن والواجب الإنساني.