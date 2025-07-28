شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة ملاحظ لجنة ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثانى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إحالة كل من ملاحظ لجنة، ورئيس الكنترول، ومدير إحدى المدارس إلى التحقيق الفوري، نظرًا لتقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس مصلحة الطلاب أو يعوق انتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، بعدد من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والوقوف على مدى جاهزية المدارس من حيث أعمال الصيانة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة، اللجان الامتحانية واطمأن على سير الامتحانات، والتزام الملاحظين بالتعليمات، ووجه بضرورة توفير بيئة هادئة وآمنة تضمن أداء الطلاب للامتحانات في أفضل ظروف ممكنة.

وشدد على أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل يومي في جميع الإدارات التعليمية، بهدف ضمان حُسن سير امتحانات الدور الثاني، ورصد مدى انضباط المدارس وجاهزيتها للعام الجديد، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة الضرورية، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية بين جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

ووجه "عطية" بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والضرورية قبل بدء الدراسة، مؤكدًا أن العام الجديد يجب أن ينطلق وسط بيئة تعليمية آمنة، نظيفة، ومحفزة للتعلم.