شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2026 لطلاب المدارس - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور عن موعد انطلاق العام الدراسي المقبل 2025/2026، ومواعيد اختبارات الطلاب في الفصلين الدراسيين.

ينطلق العام الدراسى الجديد 2026 يوم 20 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربى ولغات والمدارس القومية والمدارس المصرية اليابانية، ويستمر حتى يوم 11 يونيو 2026 بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 22 يناير 2026، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

جدول امتحانات وتقييمات المدارس 2025-2026 وتفاصيل الإجازات الرسمية

- 20 سبتمبر 2025 بداية الفصل الدراسي الأول.

- 6 أكتوبر 2025 عيد القوات المسلحة .

- 8 أكتوبر عقد اللقاء التعارفي لأولياء الأمور.

- الاختبار الشهري الأول يبدأ من 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر 2025.

- يوم 6 نوفمبر عقد اللقاء التشاوري الأول للسادة أولياء الأمور.

- 23 نوفمبر الاختبار الشهري الثاني إلي 30 نوفمبر.

- 11 ديسمبر عقد اللقاء التشاوري الثاني.

- التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 14 ديسمبر إلى 17 ديسمبر.

- التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي أيام 3و4و5 يناير 2026 لا تعقد أي امتحانات أيام 6 و7 يناير 2026 أيام أعياد الإخوة المسيحين عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 7 يناير.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من 10 حتى 15 يناير، الشهادة الإعدادية من 17 يناير إلى 22 يناير 2026، مع عدم إقامة امتحانات يوم يناير 19 امتحانات، أما الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني تبدأ من السبت 10 يناير.

- تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الأولى بمدارس الجدارات بدءًا من السبت 17 يناير مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى.