أبو الغيط يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث عقدا جلسة مباحثات ضمت وفدي المنظمتين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٨ الى ٣٠ يوليو الجاري.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول المأساة الانسانية المروعة في غزة جراء حرب الابادة التي تواصل اسرائيل شنها على المدنيين في القطاع، والتحركات الجارية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.



وشدد كل من أبو الغيط وجوتيريش على الأهمية الكبيرة لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين في ابقاء هذا الحل على الطاولة، وفتح مسار جدي من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.



وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول كذلك الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، فضلا عن تطورات الملف النووي الإيراني.



