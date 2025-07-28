شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العجوز: هناك عملية إنزال جوي للمواد الغذائية فى قلب غزة الآن والان مع تفاصيل الخبر

قالت ايمان العجوز، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية إنه فى هذه اللحظة وأنا أتحدث إليكم هناك عملية إنزال للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية فى قلب غزة جوا من الدولة المصرية فمصر تتحدث بالأفعال وليس الأقوال، فتحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية.

وأضافت "العجوز" أنها تقدر دور المرأة المصرية في كافة نواحي المجتمع ومشاركتها في الحياة السياسية ومشاركتها في العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ولدعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب وتوجهاته، وجاءت البداية بالسلام الوطني، وقد استقبل الحضور قيادات الحزب بالزغاريد والطبول وأعلام مصر.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، وطاهر أبو زيد، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، ومحمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، الإعلامى محمد مصطفى شردى رئيس قطاع المركز الإعلامي بالأمانة الفنية.