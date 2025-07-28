شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد ضيف صقر: صوتك رصاصة فى قلب كل من يريد لمصر سوء والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، رئيس أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، أننا نجتمع لنجدد العهد والولاء والانتماء تجاه التراب المقدس، نحن نعيش فى مرحلة دقيقة وفاصلة فالعالم يموج بالصراعات وهناك من يحاول نشر الشائعات وإذاعة الفتن وكما انتصر أهل الغربية على الحملة الفرنسية فجاء دورنا أن نقف صفا واحدا ونكون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية المتمثلة في السيد الرئيس الذي يقود الوطن نحو بر الأمان.

وأضاف "صقر" أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بقوة جيوشها بل بقوة جبهتها الداخلية وهذه الانتخابات رسالة للعالم كله أن المصريون واعون ومصطفون خلف مؤسساتهم.

وشدد قائلا: صوتك فى الانتخابات ليست مجرد ورقة تضعها في الصندوق، صوتك رصاصة فى قلب كل من يريد لمصر سوء، ندعوكم جميعا للنزول والمشاركة بكثافة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ولدعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب وتوجهاته، وجاءت البداية بالسلام الوطني، وقد استقبل الحضور قيادات الحزب بالزغاريد والطبول وأعلام مصر.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، وطاهر أبو زيد، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، ومحمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، الإعلامى محمد مصطفى شردى رئيس قطاع المركز الإعلامي بالأمانة الفنية.

ويأتي المؤتمر في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الحالية التي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويواصل حزب الجبهة الوطنية جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القوية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية.