حزب الجبهة الوطنية يكرم التاسعة فى الثانوية العامة بالغربية

كرم حزب الجبهة الوطنية الطالبة مريم محمد سامى السيد المركز التاسع علمى علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة وتقدم بالشكر لأبويها على مجهودهم معها طوال دراستها. وقد قدم الحزب للطالبة منحة دراسية فى المكان الذى تحدده ومكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

جاء ذلك بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ولدعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب وتوجهاته، وجاءت البداية بالسلام الوطنى، وقد استقبل الحضور قيادات الحزب بالزغاريد والطبول وأعلام مصر.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، وطاهر أبو زيد، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدنى أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، ومحمد فضل، وحسنى عبد ربه، أمير مرتضى منصور، الإعلامى محمد مصطفى شردى رئيس قطاع المركز الإعلامى بالأمانة الفنية.

ويأتى المؤتمر فى إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية فى ظل المرحلة الحالية التى تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردى، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويواصل حزب الجبهة الوطنية جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القوية فى الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعى التى يخوضها الشعب المصرى بكل مسئولية.