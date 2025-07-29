شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توقع بروتوكول لدعم تطوير الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي احدى الشركات لمناقشة تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لمرضى التصلب المتعدد (MS) من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين التشخيص المبكر والعلاج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للتصلب المتعدد، وضرورة تطوير أدوات الرصد والاكتشاف لتسريع التشخيص وتحسين جودة العلاج.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى بدء الاجتماع باستعراض استراتيجية لدعم القطاع الصحي المصري، مع التركيز على تعزيز كفاءة مراكز علاج التصلب المتعدد، لافتا إلى أن الدولة تصدر سنويًا حوالي 28 ألف قرار علاج على نفقتها لهذا المرض، مما يعكس التزامها بتخفيف العبء عن المرضى من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير الخدمات الطبية لمرضى التصلب المتعدد، حيث تنص المذكرة على تحسين جودة الخدمات في المنشآت الحكومية من خلال تحديث أدوات التشخيص باستخدام تقنيات متقدمة، وتوفير خيارات علاجية حديثة، وتفعيل بروتوكولات طبية وفق المعايير العالمية، إلى جانب رفع كفاءة مراكز الحقن في مستشفيات الوزارة، وتقييم جاهزية المنشآت لتقديم الرعاية الأساسية، وإنشاء سجل وطني لمرضى التصلب المتعدد لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، مع الالتزام بالإطار القانوني للمجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية من خلال برامج متخصصة لتعزيز قدراتهم وتحسين الرعاية المقدمة.

وفي سياق متصل، شهد أيضًا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، خاصة في التعامل مع السكتات الدماغية، ضمن جهود الوزارة لتقليل معدلات الوفاة والإعاقة الناتجة عن هذه الحالات.

وأكد الوزير أن المذكرة تمثل خطوة رئيسية لتطوير الشبكة القومية للسكتات الدماغية، من خلال تحسين البنية التحتية، تأهيل الكوادر الطبية، وتوحيد بروتوكولات التدخل السريع وفق المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تشمل تطبيق مبادرة "Angels" العالمية لتجهيز وحدات السكتة الدماغية في 20 مستشفى تابع للوزارة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، وإطلاق حملات توعية بأعراض السكتة الدماغية وأهمية التدخل العاجل، كما تنص على تسجيل بيانات الحالات عبر منصة "resq.org" لتقييم الأداء وتحسين الخدمة، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي من احدى الشركات دون أعباء مالية على الدولة.